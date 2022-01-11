Возможно Вас смущает, что за аренду машины для работы в такси нужно платить, однако такое решение имеет свои плюсы:
• Вы не будете тратить деньги на ремонт, техобслуживание и страховку – за всё платит наша фирма;
• у Вас будет работа в такси на арендованной машине, работающей на газе – это даст экономию на топливе;
• мы предоставляем для работы автомобили в отличном техническом состоянии, возрастом не старше 2-х лет;
• Вы сможете работать по удобному графику, причём наши менеджеры и служба безопасности оказывают круглосуточную поддержку водителей.