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Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
г. Иркутск, 3 офиса
посмотреть на карте ближайший
Есть вопросы? Звоните!
пн-пт 9:00 - 18:00, сб 10:00-14:00
все быстро и просто
50-37-75
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
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Аренда авто под такси в Иркутске

Стабильный заработок
  • Уже немало самозанятых водителей смогли убедиться, что аренда авто под такси в Иркутске в нашем автопарке – хороший способ получить стабильную, хорошо оплачиваемую работу.
Необходимые документы
  • Если у Вас имеются права категории "B" и стаж вождения не меньше 3-х лет, Вы можете заключить с нами договор, взять машину в аренду под такси Яндекс и сразу же приступить к работе водителем на авто компании Ё-такси.
Преимущества работы с нами
Возможно Вас смущает, что за аренду машины для работы в такси нужно платить, однако такое решение имеет свои плюсы:
• Вы не будете тратить деньги на ремонт, техобслуживание и страховку – за всё платит наша фирма;
• у Вас будет работа в такси на арендованной машине, работающей на газе – это даст экономию на топливе;
• мы предоставляем для работы автомобили в отличном техническом состоянии, возрастом не старше 2-х лет;
• Вы сможете работать по удобному графику, причём наши менеджеры и служба безопасности оказывают круглосуточную поддержку водителей.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 2-х лет
Как взять машину в аренду?
Не без оснований работа в Яндекс Такси в Иркутске считается среди водителей одной из наиболее престижных и достойно оплачиваемых. Мы предоставляем авто в аренду под такси, брендированные под рекламный продукт Яндекс, а наши водители получают преимущество при распределении заказов на выезд к клиентам.

Чтобы заключить договор с нашей фирмой и оформить аренду авто для такси Яндекс:
• подберите на сайте автомобиль, на котором Вы хотели бы работать и отошлите заполненную онлайн заявку;
• в ближайшее время Вам перезвонит менеджер, расскажет об условиях аренды и пригласит в офис для оформления документов;
• после заключения договора Вы сможете начать работать в такси на арендованной машине Яндекс нашего таксопарка.

В первые 4 дня Вас будет сопровождать один из опытных водителей нашей компании. Это даст Вам возможность как можно скорее привыкнуть к автомобилю и адаптироваться к Вашей новой работе водителем в Яндекс Такси.
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
ЧИТАТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ:
Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
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ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г. ИРКУТСКЕ:
• ул.Старо-Кузьмихинская 71/1
• мик-он Университетский 2
• ул.Трактовая 18/1а
• ул. Александра Невского 2
• ул. Баррикад 60Д, офис 10

ТЕЛЕФОН:
+7 (3952) 50-37-75

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-14:00
ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ? ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ!
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*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
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