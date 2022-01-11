Не без оснований работа в Яндекс Такси в Иркутске считается среди водителей одной из наиболее престижных и достойно оплачиваемых. Мы предоставляем авто в аренду под такси, брендированные под рекламный продукт Яндекс, а наши водители получают преимущество при распределении заказов на выезд к клиентам.



Чтобы заключить договор с нашей фирмой и оформить аренду авто для такси Яндекс:

• подберите на сайте автомобиль, на котором Вы хотели бы работать и отошлите заполненную онлайн заявку;

• в ближайшее время Вам перезвонит менеджер, расскажет об условиях аренды и пригласит в офис для оформления документов;

• после заключения договора Вы сможете начать работать в такси на арендованной машине Яндекс нашего таксопарка.



В первые 4 дня Вас будет сопровождать один из опытных водителей нашей компании. Это даст Вам возможность как можно скорее привыкнуть к автомобилю и адаптироваться к Вашей новой работе водителем в Яндекс Такси.

